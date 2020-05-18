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Eskişehir´de, geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı

DHA

Eskişehir´de, geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapılırken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Depo ile 2 iş makinesi, kullanılmaz hale geldi.<br>Odunpazarı ilçesine bağlı 75´inci Yıl Mahallesi'nde bulunan EMKO Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda, öğle saatlerinde presleme yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içinde elektronik malzeme, kağıt ve plastiklerin de bulunduğu depodaki yangın söndürüldü. Geri dönüşüm fabrikasının deposu, tamamen yanarken, içinde bulunan 2 iş makinesi de kullanılamaz hale geldi. Depoda soğutma çalışmaları sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-18 15:07:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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