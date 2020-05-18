Eskişehir´de, geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı

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<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapılırken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Depo ile 2 iş makinesi, kullanılmaz hale geldi.<br>Odunpazarı ilçesine bağlı 75´inci Yıl Mahallesi'nde bulunan EMKO Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda, öğle saatlerinde presleme yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içinde elektronik malzeme, kağıt ve plastiklerin de bulunduğu depodaki yangın söndürüldü. Geri dönüşüm fabrikasının deposu, tamamen yanarken, içinde bulunan 2 iş makinesi de kullanılamaz hale geldi. Depoda soğutma çalışmaları sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-18 15:07:27<br>

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