Eskişehir'de canlı yayın yaparken kedisini döven İranlı, gözaltına alındı (2)

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<br>950 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ<br>Eskişehir´de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kedisini dövdüğü için gözaltına alınan İran uyruklu Pooya Sedighi (32), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kedi tedaviye alınırken, Pooya Sedighi´ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 950 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca adli soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-05-18 16:41:17<br>

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