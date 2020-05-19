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Şampiyonlardan ‘19 Mayıs’ videosu

İHA

Eskişehir'de farklı spor branşlarında şampiyonluklar elde eden öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okuduğu 'Gençliğe Hitabe', sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Şampiyonlardan ‘19 Mayıs’ videosu

Eskişehir’de farklı spor branşlarında şampiyonluklar elde eden öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okuduğu ‘Gençliğe Hitabe’, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Eskişehir İki Eylül Ortaokulunda öğrenim gören ve farklı spor dallarında şampiyonluklar elde etmiş öğrencileri Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Kemal Nart ‘19 Mayıs’ videosunda bir araya getirdi. Hazırlanan videoda şampiyon öğrenciler ‘izindeyiz Atam’ diye haykırdı. Korona virüs (Covid19) nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrenciler yapmış oldukları sporu temsil edecek şekilde ‘Gençliğe Hitabe'yi parça parça okudu. Videolar daha sonra öğretmen Ali Kemal Nart tarafından birleştirilerek sosyal medyaya konuldu. Öğrencilerin videosu kısa sürede çok sayıda beğeniye aldı.

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