Eskişehir'de etil alkol operasyonu

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<br>ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 1 litrelik 912 şişe etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alırdı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip, piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere ait 2 aracı kent merkezinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 1 litrelik 912 şişe içki yapımında kullanılan etil alkol, 309 aroma kiti, 200 tekrar kullanılmak üzere sökülmüş kapşon ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN<br>2020-05-19 17:20:24<br>

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