Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

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Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayramı öncesinde yaşanacak yoğunluğunu göz önünde bulundurarak berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatlerini 09.0024.00 olarak değiştirtmesine karar verdi.

Valilik tarafından paylaşılan bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Covid19 nedeniyle bir sürelik kapalı kalan berber, güzellik salonu ve kuaförlerini kayıt edilen olumu gelişmeler doğrultusunda 11 Mayıs’tan 09.0021.00 saatleri arasında açılmasına izin verilmiştir. Ancak Ramazan Bayramı öncesinde bu iş yerlerinde gelen talepler nedeniyle yoğunluk yaşayacağını göz önünde bulundurarak 20 22 Mayıs tarihlerinde çalışma saatlerinin 9.0024.00 olmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar verildi.

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