Eskişehir'de balkonlardan İstiklal Marşı okundu

<br>Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okuyarak kutladı.<br>Eskişehir´de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayanlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını evlerinin balkonlarında kutladı. Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarda ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar saat 19:19'u gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı´nı coşkuyla söyledi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-19 20:34:10<br>
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