Yasağa rağmen sokağa çıkan 3 kişiye toplam 10 bin 626 TL ceza

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<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 3 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 10 bin 626 TL idari para cezası kesildi. <br>Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak'ta, 1'i kadın 3 kişi, maskesiz şekilde gezerken polis ve bekçi ekiplerince durduruldu. Alkollü oldukları belirlenen kişiler, polislere uzun süre kimliklerini vermek istemedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesinin ardından 3 kişi, polislere kimliklerini verdi. Polis, 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer TL ve 'Kabahatler Kanunu'na göre de 392'şer TL olmak üzere toplam 10 bin 626 TL para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-19 22:33:42<br>

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