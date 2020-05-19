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Yasağa rağmen sokağa çıkan 3 kişiye toplam 10 bin 626 TL ceza

DHA

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 3 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 10 bin 626 TL idari para cezası kesildi.  Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak'ta, 1'i kadın 3 kişi, maskesiz şekilde gezerken polis ve bekçi ekiplerince durduruldu. Alkollü oldukları belirlenen kişiler, polislere uzun süre kimliklerini vermek istemedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesinin ardından 3 kişi, polislere kimliklerini verdi. Polis, 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer TL ve 'Kabahatler Kanunu'na göre de 392'şer...

Yasağa rağmen sokağa çıkan 3 kişiye toplam 10 bin 626 TL ceza

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 3 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 10 bin 626 TL idari para cezası kesildi. <br>Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak'ta, 1'i kadın 3 kişi, maskesiz şekilde gezerken polis ve bekçi ekiplerince durduruldu. Alkollü oldukları belirlenen kişiler, polislere uzun süre kimliklerini vermek istemedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesinin ardından 3 kişi, polislere kimliklerini verdi. Polis, 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer TL ve 'Kabahatler Kanunu'na göre de 392'şer TL olmak üzere toplam 10 bin 626 TL para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-19 22:33:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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