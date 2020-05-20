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Çiftçinin gözü kulağı yağmurda Arpa ve buğday umutla yağmuru bekliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: "Havaların ısınmasıyla beraber üretim zorlaşmaya başladı yağmur bu ayda çok önemli" "Mayıs ayının dolu dolu yağmurlu geçmesi lazım"

İHA

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir'de geçen yıla göre ekimi artan arpa ve buğdayların şu an için iyi olduğunu ancak ay sonuna kadar yağmur yağmaması durumunda ürünlerin zarar görebileceğini söyledi.

Çiftçinin gözü kulağı yağmurda Arpa ve buğday umutla yağmuru bekliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: "Havaların ısınmasıyla beraber üretim zorlaşmaya başladı yağmur bu ayda çok önemli" "Mayıs ayının dolu dolu yağmurlu geçmesi lazım"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir’de geçen yıla göre ekimi artan arpa ve buğdayların şu an için iyi olduğunu ancak ay sonuna kadar yağmur yağmaması durumunda ürünlerin zarar görebileceğini söyledi.
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir’de arpa ve buğdaylar gelişimini sürdürüyor. Hububat ürünlerinin büyüme evresinde şu an için olumsuzluk yaşanmazken, üretici yağmur bekliyor. Geçen ay ürünler için yeterli düzeyde yağmur alamayan çiftçi, mayıs ayının sonuna kadar yağmur yağmasını ümit ediyor. Aksi takdirde ürünlerin yanmaya başlayıp zarara uğrayacağı öngörülüyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ay sonuna kadar yağmura ihtiyaçları olduğunu belirtti. Başkan Buluşan, "Bizim için her şeyden önemlisi üretimi sağlamak ve üretimi gerçekleştirebilmek. Havaların ısınmasıyla beraber, üretim biraz daha zorlaşmaya başladı. Şu ana kadar gayet normal ne üreticimizin ne de ürünün strese girdiği fazla bir olayımız yok. Yağmur bu ayda çok önemli, geçtiğimiz nisan ayında yağan yağmurlar, adeta serinletme nezdinde oldu. Aşırı yağışlar olmadı ama yetersiz de değil. Şu ana kadar ürünün gelmiş olduğu boyut güzel. Erken ekimlerde biraz sıkıntı oldu. Kasım ayı ile birlikte yapılan ekimler güzel, şu anda güzel bir gelişimi var. Ancak mayıs ayının dolu dolu yağmurlu geçmesi lazım çünkü her yeri sulama şansımız yok. Sulanmamış arazilerde, bu sıcaklıklarda artık alttan yanmaya başlar. Yağmura ihtiyacımız olduğu kadar sıcağa da ihtiyacımız var ama bizim yel dediğimiz rüzgar estiği vakitlerde, bu ürünü çok kötü yapar. Ürünümüz şu anda döl dökmediği için pek bir zarar vermez ama suyu çok çabuk ister ve aşırı su talep ettirir. Çünkü ılımlı bir rüzgar estiği vakit toprağın üstündeki nemi alır götürüyor" diye konuştu.

"Alım fiyatları arttı buğday ekimi de arttı"
Buğday ekiminin geçen yıla göre arttığını aktaran Buluşan, “Ekim oranlarına baktığımızda geçen yıla göre fazla. Bunun başlıca sebebi, geçen yıl fiyatlar yeterli derecede değildi ama bu yıl açıklanan ekmeklik buğday fiyatı bin 650 oldu. Çok güzel bir fiyat gelişi var. Bu inşallah sözde kalmaz çünkü bin 200, bin 300 lira verilen fiyatı biz hiçbir zaman için yakalayamadık üretici olarak. Tabi ki bu serbest piyasanın verdiği rahatlıktan kaynaklanıyor. Bu nedenle üreticinin ekmiş olduğu buğday, geçen yıldan biraz daha fazla” dedi.

"Üreticimizin desteklenmesi gerekiyor"
Önceki yıldan daha verimli ürün beklediklerini ve üretimden vazgeçilmemesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Buluşan, “Geçen yıldan güzel bir ürün bekliyoruz çünkü gelişigüzel. Mesela, ürünün topraktan bitmesi, kardeşlenmesi olsun ya da yanma, hastalık gibi olayları bu sene fazla yaşamadık ve yaşayan bölgemiz de yok. Benim bu söylediklerim sadece Tepebaşı bölgesi için geçerlidir. Mutlaka kurak olan, susuz olan bölgelerimiz var. Hayvanlarımız için arpa, insanlarımız için de buğday çok önemli. Bir kere ne olursa olsun buğday üretimini düşürmememiz gerekiyor. Bu nedenle üreticimizin desteklenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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