Eskişehir´de, çocukların bisiklet turu

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez izinli olarak sokağa çıkan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, park ve bahçelere gitti. Güzel havayı değerlendiren çocuklar, bisikletlerle tur attı. <br>İçişleri Bakanlığı´nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, ikinci kez izinli olarak dışarı çıktı. Özellikle Kanlıkavak Parkı'na akın eden çocuklar, izinli saatlerini bisikletleriyle dolaşarak geçirdi. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocukların salgın nedeniyle kapatılan oyun parklarına girmemesi için de Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerek, denetim yaptı. Çocukların park ve bahçelerde keyifli vakit geçirdiği gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-05-20 13:28:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.