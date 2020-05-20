Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması kuralına uymayan 416 kişiye para cezası kesildi

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İçişleri Bakanlığı’nın ilan ettiği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan Eskişehir'deki 416 kişiye para cezası uygulandı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın ilan ettiği 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Yasak süresince Eskişehir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan ve maskesiz sokağa çıkan toplamda 416 kişiye idari para cezası uygulandı. Kısıtlamada istisna kapsamında olan vatandaşlara ise polis gerekli uyarıları yaptı. Eskişehir kent genelinde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından emniyet güçleri dışarıdaki vatandaşların maskelerini de kontrol etti.

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