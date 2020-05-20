ESO'dan bayram hediyesi maske dağıtımı Eskişehir ve ilçelerine 300 bin maske

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), daha önce mahalle muhtarlarına ihtiyaç sahiplerine teslim etmesi için vereceğini belirttiği maskelerin dağıtımına ilçe kaymakamlıklarını da dahil etti.

Eskişehir Sanayi Odası’ndan Eskişehir’e bayram hediyeleri dağıtıldı. ESO, daha önce mahalle muhtarlarına ihtiyaç sahiplerine teslim etmesi için vereceğini belirttiği maskelerin dağıtımına ilçe kaymakamlıklarını da dahil etti. Bu kapsamda 300 bin adet maske mahalle muhtarlarına ve ilçe kaymakamlıklarına teslim edildi.

Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen teslim töreninde kısa bir değerlendirme yapan ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, “Salgın süresince üyelerimizin işlerinin aksamaması, üretim faaliyetlerinin sürmesi için önemli bir adım atarak Valiliğimizin koordinasyonunda maske üretmeye başladık. Ancak bu süreçte şehrimizi de unutmadık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve muhtarlarımıza maskeleri bayramdan önce teslim ettik. Anneler gününde ve 65 yaş üstünün sokağa çıkabildiği zamanlarda da maske dağıtımlarımız olmuştu. Umarız zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Maske dağıtımı bayramdan sonrada devam edecek” dedi.

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