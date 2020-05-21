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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ataç'tan Ramazan bayramı mesajı

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'tan Ramazan bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı kutlama mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Ataç, “Milli ve dini bayramlarımız, bizler için büyük manevi değerler ifade ediyor. Ramazan Bayramı da aile bağlarımızın güçlendiği, büyüklerimiz ve küçüklerimiz ile bir araya gelerek ailelerin buluştuğu, hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının pekiştiği önemli bir bayram. Her ne kadar bu Ramazan Bayramı’nı evlerimizde geçirecek olsak da bayram ruhunu, millet olarak yaşayacağımıza inanıyorum. Teknolojinin sunduğu imkanlar ile akraba ve dostlarımız ile görüşecek, bayram tebriklerimizi ileteceğiz. Kaynaklarımızın adil paylaşıldığı, yoksulluk ve işsizliğin olmadığı, emeğin değer bulduğu bir ülke için birlik ve beraberlik ruhu büyük önem taşıyor. Ramazan Bayramı’nın da tüm bunlar ile birlikte sağlıklı günleri beraberinde getirmesini temenni ediyor, tüm Eskişehirli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Evlerimizde olsak da birbirimizin sıcaklığını hissettiğimiz, huzurlu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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