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Başkan Kesikbaş, "Maliyet artışları yurt dışı rekabet gücünü azaltıyor"

İHA

Yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen tüketim, ara ve sermaye malları ile enerji sektöründeki fiyat değişimlerini ölçen endeks olan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDÜFE), Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 5,46 arttı.

Başkan Kesikbaş, "Maliyet artışları yurt dışı rekabet gücünü azaltıyor"

Yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen tüketim, ara ve sermaye malları ile enerji sektöründeki fiyat değişimlerini ölçen endeks olan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDÜFE), Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 5,46 arttı.
Bu artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, YDÜFE’nin ülkede üretimi yapılan ve yurtdışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimi gösterdiği belirterek, “ Maliyet artışları yine fiyat artışları yurt dışı rekabet gücümüzü azaltıyor” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), bu yılın nisan ayına ilişkin YDÜFE verilerini paylaştığını söyleyen Kesikbaş, buna göre, YDÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdiğini belirtti. TÜİK verilerindeki YDÜFE endeksinin Nisan ayında yüzde 4 arttığını vurgulayan Kesikbaş, “Bu artışın imalat sanayinde yüzde 3,9 olarak görülmesi Eskişehirli ihracatçılarımızın yakından takip etmeleri gereken bir tabloya işaret ediyor. Şehrimizin lokomotifi kabul edilen imalat sanayinin yanı sıra madencilik ve taşımacılık yüzde 4, ara malında yüzde 3,76, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,24’lük artışlar sanayicilerimizin dış ticaret ilişkilerinde daha temkinli bir döneme işaret etmektedir” diye aktardı.
Büyük ölçüde bu artışın maliyet artışından kaynaklanmıyorsa yurt dışı üretici fiyatlarının artması, üretici içinde ihracatçı içinde çok önemli olduğunu işaret eden Kesikbaş, şöyle devam etti:
“Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,35, imalat sanayi sektöründe de yüzde 5,44 artış gerçekleştiği ortaya çıkmakta. Nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 8,15 ile diğer ulaşım araçlarında, yüzde 7,71 ile ana metaller ve yüzde 7,27 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde görülmüş. Bu dönemde kok ve rafine petrol ürünlerinde dünyadaki bu alandaki gelişmelere paralel olarak yüzde 34,33 azalış var. Yıllık bazda bakıldığında ise kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 65,69 azalmış. Buna karşılık aynı dönemde diğer mamul eşyalar yüzde 34,69, tütün ürünleri yüzde 26,12, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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