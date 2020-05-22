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Öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı Kaymakam Erdinç Yılmaz yetim ve öksüz çocuklara hediye verdi

İHA

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesinde yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi.

Öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı Kaymakam Erdinç Yılmaz yetim ve öksüz çocuklara hediye verdi

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesinde yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi.
Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala örnek bir davranışa imza attı. İlçedeki yetim ve öksüz çocuklar için hediyeler hazırlatan Kaymakam Yılmaz, çocukları evlerinde ziyaret ederek miniklerin hediyelerini verdi. Yılmaz, birçok adreste verdiği hediyelerle yetim ve öksüz çocukların bayram öncesinde yüzlerini güldürdü. Hediyelerini alan çocuklar mutluluklarını tebessümleriyle gösterdi.

“Öksüz ve yetimlerimizi unutmadık”
Korona virüs salgını nedeniyle zor dönemlerden geçildiğini belirten Kaymakam Erdinç Yılmaz, “Bayram öncesi ilçemizde bulunan öksüz ve yetimlerimizin ailelerine ulaşıp şimdiden bayramlarını kutladık. Hem de bayram öncesi çocuklarımıza hediyeler aldık. Bu şekilde öksüz ve yetimlerimiz unutmadığımızı, onları hep hatırladığımızı göstermek istedik” şeklinde konuştu.

“Çok mutlu olduk”
Ziyaret edilen çocuklardan birinin annesi olan Hayriye Yücel Okutucu sürpriz bir ziyaret olduğunu belirterek, “Çok mutlu olduk, çok sevindik. Beklemediğimiz bir ziyaret oldu. Oğlum için çok sevindim. Biz de pandemi geçince en kısa zamanda kaymakamımızı ziyaret etmek istiyoruz. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduk, Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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