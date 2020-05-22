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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza

DHA

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kahvehaneye dönüştürülen dairede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 56 bin 875 lira idari para cezası kesildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi´nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye benzer şekilde dizayn edilen apartman dairesinde 13 kişi masalarda kumar oynarken yakalandı. Polis ekipleri bu kişiler hakkında kumar oynamak suçundan adli işlem başlattı. Şüphelilere, koronavirüs...

Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kahvehaneye dönüştürülen dairede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 56 bin 875 lira idari para cezası kesildi.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi´nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye benzer şekilde dizayn edilen apartman dairesinde 13 kişi masalarda kumar oynarken yakalandı. Polis ekipleri bu kişiler hakkında kumar oynamak suçundan adli işlem başlattı. Şüphelilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer lira ile kumar oynamak suçundan bin 225 lira olmak üzere toplamda 56 bin 875 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca daire Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Şüpheliler arasında başka bir suçtan arandığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-05-22 12:19:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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