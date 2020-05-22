Eskişehir´de bin 114 uyuşturucu hap ele geçirildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bin 144 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, evlerinde narkotik köpeği Lady ile yapılan aramalarda bin 144 adet ecstasy hap, 1.17 gram esrar, 0.52 gram metamfetamin ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan 4 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.<br>Şüphelilerden 1´i hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 3 şüpheli hakkında ise `uyuşturucu madde kullanmak´ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-05-22 13:41:01<br>

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