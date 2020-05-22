Eskişehir´de 4 kişilik ailenin yaşadığı ev karantinaya alındı

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs testi pozitif çıkan Afganistan uyruklu A.A., hastaneye yatırılırken, 4 kişilik ailesi yaşadıkları tek katlı evde karantinaya alındı.<br>Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Irmak Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu A.A.'ya Eskişehir Şehir Hastanesi´nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. A.A. hastanede tedaviye alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, Afganlı'nın tek katlı evde, 4 kişilik ailesiyle birlikte yaşadığını belirledi.<br>Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu,<br>aile üyeleri E.H., E.A.H., M.A. ve M.H.'nin yaşadıkları evde 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, evin girişini demir bariyer ve şeritler ile kapattı.<br>Karantinaya alınan 4 kişinin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.<br>Öte yandan Odunpazarı Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan evde dezenfekte çalışması yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-05-22 18:03:27<br>
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