Eskişehir´de 4 kişilik ailenin yaşadığı ev karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir´de 4 kişilik ailenin yaşadığı ev karantinaya alındı

DHA

Eskişehir´de 4 kişilik ailenin yaşadığı ev karantinaya alındı

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs testi pozitif çıkan Afganistan uyruklu A.A., hastaneye yatırılırken, 4 kişilik ailesi yaşadıkları tek katlı evde karantinaya alındı.<br>Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Irmak Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu A.A.'ya Eskişehir Şehir Hastanesi´nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. A.A. hastanede tedaviye alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, Afganlı'nın tek katlı evde, 4 kişilik ailesiyle birlikte yaşadığını belirledi.<br>Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu,<br>aile üyeleri E.H., E.A.H., M.A. ve M.H.'nin yaşadıkları evde 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, evin girişini demir bariyer ve şeritler ile kapattı.<br>Karantinaya alınan 4 kişinin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.<br>Öte yandan Odunpazarı Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan evde dezenfekte çalışması yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-05-22 18:03:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram alışverişlerinde tedbirsiz yoğunluk Eskişehir’de Ramazan bayramı öncesi semt pazarları doldu taştı Yoğunluğun olduğu pazarlarda tedbirlere uyulmadığı görüldü
YEREL HABERLER Bayram alışverişlerinde tedbirsiz ...
Vali Çakacak, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Çakacak, şehit aileleri ve gazilerin bayramını ...
Kabir ziyaretleri şerife gününden başladı Mezar ziyaretleri korona yüzünden erken başladı
YEREL HABERLER Kabir ziyaretleri şerife gününden başladı Mezar ...
Kızını cinsel ilişkiye zorlayan anne ve sevgilisi mahkemede birbirlerini suçladı
YEREL HABERLER Kızını cinsel ilişkiye zorlayan anne ve sevgilisi ...
Eskişehir Türk Ocağı’ndan Ramazan boyunca 2 bin civarında aileye erzak yardımı
YEREL HABERLER Eskişehir Türk Ocağı’ndan Ramazan boyunca 2 bin ...
Gururla ve başarılarla geri döndüler Barış Pınar Harekatı kahramanları kente döndü
YEREL HABERLER Gururla ve başarılarla geri döndüler Barış Pınar ...
LÖSEV'den yardım çağrısı Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin
YEREL HABERLER LÖSEV'den yardım çağrısı Ramazan bağışlarınızla önce ...
Tepebaşı'nda hafriyat temizliği sürüyor Çevreyi kirletenler tespit edildiğinde sorumlulara cezai işlem uygulanacak
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda hafriyat temizliği sürüyor Çevreyi ...
Eskişehir´de bin 114 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de bin 114 uyuşturucu hap ele geçirildi
Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına büyük darbe Narkotik madde arama köpeği Lady'nin yardımı ile 4 şüpheli yakalandı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına büyük ...
Emirdağlılar Vakfı’ndan çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Emirdağlılar Vakfı’ndan çocuklara bayram hediyesi
Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 56 bin 875 lira ...
Bu yıl bayramlaşma sosyal medyada
YEREL HABERLER Bu yıl bayramlaşma sosyal medyada
Artık düğünlerde de ‘sosyal mesafe’ Bir düğün salonu işletmesi sahibi olan Sercan Bor; “Rezarvasyonlar kapalı salonlardan kır düğün alanımıza yöneldi”
YEREL HABERLER Artık düğünlerde de ‘sosyal mesafe’ Bir düğün salonu ...
Öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı Kaymakam Erdinç Yılmaz yetim ve öksüz çocuklara hediye verdi
YEREL HABERLER Öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı Kaymakam Erdinç ...
Virüs riskini hiçe sayan kumarbazlara polis baskını Polis ekipleri ikametten bozma kumarhanede 13 şahsı yakaladı Şahıslara toplam 56 bin 875 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Virüs riskini hiçe sayan kumarbazlara polis ...
Vali Çakacak sağlıçılarla video konferans görüşmesi yaptı "İyileşme vakalarındaki artışa rağmen rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamalıyız"
YEREL HABERLER Vali Çakacak sağlıçılarla video konferans görüşmesi ...
SODİGEM’den dokuz kitaplık sosyal medya serisi
YEREL HABERLER SODİGEM’den dokuz kitaplık sosyal medya serisi
21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü
YEREL HABERLER 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl ...
İnönü’de dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız ...
Saman yüklü tır sürücülerin hayatını hiçe saydı
YEREL HABERLER Saman yüklü tır sürücülerin hayatını hiçe saydı
Başkan Kesikbaş, "Maliyet artışları yurt dışı rekabet gücünü azaltıyor"
YEREL HABERLER Başkan Kesikbaş, "Maliyet artışları yurt dışı rekabet ...
Kazım Kurt: “Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Daha sağlıklı günler ve güzel ...
ESOGÜ’den Koronavirüs Anksiyetesi Çalışma kitabına katkı
YEREL HABERLER ESOGÜ’den Koronavirüs Anksiyetesi Çalışma kitabına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X