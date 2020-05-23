Uyuşturucuyu araç motoruna sakladılar Aracın motoruna uyuşturucu saklayan şahıslar adliyede

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Narkotik maddi arama köpeği Lady ile icra edilen aramalarda, otomobilin motor kısmına gizlenmiş şekilde 240,47 gram bonzai maddesi, 61,62 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs ise yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.