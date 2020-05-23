Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

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<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucuyu, kullandığı otomobilin motor kısmına gizlediği belirlendi.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ramazan bayramı öncesi satış yapmaya çalıştığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise 61,62 gram metamfetamin ele geçti.<br>Bir başka şüphelinin kullandığı otomobilde de narkotik köpeği Lady ile arama yapıldı. Aramada. otomobilin motor kısmına gizlenmiş 240,47 gram bonzai ele geçirdi. <br>Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, `uyuşturucu madde ticareti´ suçlamasıyla Eskişehir Adliyesi´ne sevk edildi.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sokak satıcılarına yönelik operasyonların devam edeceğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-23 14:51:52<br>

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