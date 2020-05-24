Kırağı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor Çiftçi Mehmet Ersöz: "Kırağı çok fena vurdu, ürünlerimiz zarar gördü"

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çiftçilerin başlıca geçim kaynaklarından olan sebze ve meyveler kırağı nedeniyle zarar gördü.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde havanın soğuk olmasıyla etkili olan kırağı, sebze ve meyveleri vurdu. Pancar, mısır, patates, fasulye ve erik gibi ürünleri etkileyen kırağı, üreticiyi zor durumda bıraktı. Aniden gelişen bu doğa olayı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor.

Kırağı sebebiyle ürünleri hasar gören üreticilerden Mehmet Ersöz, "Seyitgazi’nin Karaören Mahallesi'nde çiftçilik yapıyorum. Dün gece kırağının düşmesiyle ürünlerimiz bayağı zarar gördü. Kırağı özellikle mısırları çok fena vurdu. Çiftçi olarak zor durumda kaldık. Fasulyelerimiz de dondan dolayı zarar gördü. Bu ürünlerin artık geri dönüşü yok" diye konuştu.

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