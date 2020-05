80’lik Zeynep nine Türk bayrağı ile karşıladı, 82’lik Mustafa dede gözyaşlarına boğuldu Emniyet teşkilatı bayramda yaşlıları unutmadı Zeynep Uyar: “Ay yıldızlı Türk bayraklarımla sizleri seviyorum tüm emniyet teşkilatının bayramlarını kutlarım” Mustafa Yıldızoğlu: “İçeriye girebilseydiniz daha mutlu olurdum”

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları, korona virüs (Covid19) dolayısıyla Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiren yaşlıların ayağına gidip bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşanırken, 80 yaşındaki Zeynep Uyar polis ekiplerini ve bekçileri Türk bayrağı ile karşıladı. 82 yaşındaki Mustafa Yıldızoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı.

Korona virüs sebebiyle Ramazan Bayramı tüm yurtta alışılagelmişin dışında karşılandı. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla bu bayram vatandaşlar evlerinde kaldı. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde dışarıya çıkamayan yaşlılar ise unutulmadı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grupları, yaşlıların evlerine çiçek ve çikolata götürüp bayramlarını kutladı. Bayram ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşandı.



Ekipleri Türk bayrağı ile karşıladı

Ekipler öncelikle konteynerde yaşam mücadelesi veren 80 yaşındaki Zeynep Uyar’ı ziyaret etti. Polis ve bekçileri gören Zeynep nine, ekipleri Türk bayrakları ile kapıda karşıladı. Türk bayrağını öpüp alnına koyan Zeynep nine duygularını bu şekilde ifade etti. İHA mikrofonuna konuşan 80’lik Zeynep nine, "Polis ekiplerine çok teşekkür ederim. Herkesin bayramı mübarek olun. Rabbim ortalık düzgünlüğü versin. Türkiye'miz sağ olsun. Ay yıldızlı Türk bayraklarımla sizleri seviyorum. Tüm emniyet teşkilatının bayramlarını kutlarım, daima mutlu olsunlar" dedi.



"Çocuğum geldi kronik hastayım diye elimi öpemedi"

Zeynep nineden sonra kapısı çalınan 75 yaşındaki Ayşe Önder de, "Polisler bizi hiç unutmadılar Allah razı olsun. 2 aydır evdeyiz gerçekten hiç unutmadılar. Bayram biraz buruk geçiyor. Çocuğum geldi ben kronik hastayım diye elimi öpemedi. Allah böyle nasip etti buna da şükürler olsun sağlığımız yerinde. Elhamdülillah ülkemiz ayakta. İnşallah bu virüs bitecek. Rabbim devletimizden bin kere razı olsun" diye konuştu.



"Gözyaşlarını tutamadı"

Ekipleri kapısının önünde gören 82 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Yıldızoğlu ise, gözyaşlarına hakim olamadı. Mustafa dede, "Çok duygulandım kusura bakmayın. İçeriye girebilseydiniz daha mutlu olurdum. Her zaman için beklerim" ifadelerini kullandı.

