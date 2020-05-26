Eskişehir güne yağmurla başladı Kısıtlamanın son gününde Eskişehir’den yağmur manzaraları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de Ramazan Bayramının üçüncü gününde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip Korona virüse (Covid19) karşı Ramazan Bayramında aldığı önlemler kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Eskişehir’de de yasağın son gününde sokaklar ve caddeler sessizliğe bürünürken sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şehirde etkili oldu. Yağmurdan görevli olan personellerin yanı sıra evcil hayvanlarını dışarı çıkartan vatandaşlar etkilendi. Yağışın zaman zaman etkisini arttırarak gün boyu sürmesi beklenirken alınan bilgilere göre yağışların cumartesi gününe kadar etkili olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.