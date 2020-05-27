Eskişehir'de yasak sonrası sokaklar doldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de yasak sonrası sokaklar doldu

DHA

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde, meydan ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 81 kentte uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Eskişehir'de cadde meydan ve sokaklar doldu. Kentin trafiğe kapalı olan Hamamyolu ve İki Eylül Caddesi'nin her iki girişini bariyerlerle kapatan polis, vatandaşların kontrollü bir...

Eskişehir'de yasak sonrası sokaklar doldu

<br>Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde, meydan ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 81 kentte uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Eskişehir'de cadde meydan ve sokaklar doldu. Kentin trafiğe kapalı olan Hamamyolu ve İki Eylül Caddesi'nin her iki girişini bariyerlerle kapatan polis, vatandaşların kontrollü bir şekilde caddeye girişlerini sağladı. Banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı.<br>Eskişehir Valiliği ise 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince il genelinde kısıtlama kurallarını ihlal ederek dışarıya çıkan 114 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.<br>DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-27 16:47:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de yasak sonrası sokaklar doldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de yasak sonrası sokaklar doldu
Öğrencilerle tıklım tıklım dolup taşan kampüs boşalınca doğal güzellik kimsesiz kaldı
YEREL HABERLER Öğrencilerle tıklım tıklım dolup taşan kampüs ...
Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı
Eskişehir ve Belarus Cumhuriyeti işbirliği kapıları aralandı
YEREL HABERLER Eskişehir ve Belarus Cumhuriyeti işbirliği kapıları ...
Tepebaşı’ndan gençlere sınav desteği
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan gençlere sınav desteği
Odunpazarı Belediyesi’nden şiddete uğrayan kadınlara rehberlik edecek video
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi’nden şiddete uğrayan kadınlara ...
Nadir görülen İbibik kuşu park ve bahçelerde
YEREL HABERLER Nadir görülen İbibik kuşu park ve bahçelerde
Başvuru süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Başvuru süresi uzatıldı
Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli Kısıtlamanın kalması ile vatandaşlar sokağa döküldü, ancak çocuklar pek dışarı çıkamadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur ...
Emirdağ Özel Ülkü Bakım Merkezi’nde bayramlaşma coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Emirdağ Özel Ülkü Bakım Merkezi’nde bayramlaşma ...
Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı Üreticinin beklediği yağış nihayet geldi
YEREL HABERLER Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı Üreticinin ...
Başkan Bıyık’tan eski Gümrük Bakanı Sazak'ı anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bıyık’tan eski Gümrük Bakanı Sazak'ı anma ...
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim (2)
YEREL HABERLER Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah ...
30 Belde Evi’nde maske üretimi
YEREL HABERLER 30 Belde Evi’nde maske üretimi
Prof. Dr. Metintaş, filyasyon ve temaslı taraması uygulamalarına ilişkin bilgilendirdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Metintaş, filyasyon ve temaslı taraması ...
Odunpazarı’ndan engelli derneklerinin başkanlarına bayram ziyareti
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan engelli derneklerinin başkanlarına ...
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son tarih 1 Haziran
YEREL HABERLER Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son tarih 1 ...
Öğrencilere “zamanınızı kitap okuyarak geçirin” çağrısı
YEREL HABERLER Öğrencilere “zamanınızı kitap okuyarak geçirin” ...
Mesai saatleri normale döndü
YEREL HABERLER Mesai saatleri normale döndü
Herkes bayramda onlar görev başında Şehir giriş ve çıkışlarında denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Herkes bayramda onlar görev başında Şehir giriş ve ...
Eskişehir güne yağmurla başladı Kısıtlamanın son gününde Eskişehir’den yağmur manzaraları
YEREL HABERLER Eskişehir güne yağmurla başladı Kısıtlamanın son ...
Polis, şüphelinin otomobile saçtığı uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle çekti
YEREL HABERLER Polis, şüphelinin otomobile saçtığı uyuşturucuyu ...
Yüzlerce Türkmen muhacir çocuğu bayramda sevindirildi
YEREL HABERLER Yüzlerce Türkmen muhacir çocuğu bayramda sevindirildi
Polisten kaçıp eroini aracın içine saçtı Araca dökülen eroini fark eden polis, elektrik süpürgesi ile uyuşturucuyu titizlikle topladılar Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki kovalamaca saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Polisten kaçıp eroini aracın içine saçtı Araca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X