Eskişehir'de yasak sonrası sokaklar doldu

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - AFYONKARAHİSAR

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde, meydan ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 81 kentte uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Eskişehir'de cadde meydan ve sokaklar doldu. Kentin trafiğe kapalı olan Hamamyolu ve İki Eylül Caddesi'nin her iki girişini bariyerlerle kapatan polis, vatandaşların kontrollü bir şekilde caddeye girişlerini sağladı. Banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı.<br>Eskişehir Valiliği ise 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince il genelinde kısıtlama kurallarını ihlal ederek dışarıya çıkan 114 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.<br>DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-27 16:47:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.