Eskişehirspor hız kesmiyor

Eskişehirspor, 19 Haziran'da başlaması beklenen TFF 1. Lig öncesi çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs salgını dolayısıyla verilen uzun aranın ardından TFF 1. Lig, 19 Haziran'da başlamaya hazırlanıyor. Kulüpler çalışmalarına son hız devam ederken Eskişehirspor’da da yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmaması sonucu antrenmanlar sürüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Mustafa Özer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Kırmızı Şimşekler, ısınma hareketleri ve geçiş çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Antrenmanda ise oyuncuların ve teknik heyetin neşeli görüntüleri dikkat çekti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.