Eskişehir´de YHT seferleri yeniden başladı

<br>Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüksek hızlı tren (YHT) seferleri, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. Bu sabah ilk seferini yapan Eskişehir-Ankara treninde yolcular sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturdu.<br>Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayında Türkiye´de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tren seferlerine ara verdu. Yaklaşık 2 aylık aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte tren seferleri yeniden başladı. Eskişehir´de bugün saat 08.00´de ilk sefer Ankara´ya düzenlendi. HES kodu ve seyahat izin belgesi alan yolcular Eskişehir Garı'nda biletlerini alarak trene bindi. Normalleşme sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcular sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturdu. Koltukların bazılarına `Lütfen sosyal mesafenizi koruyunuz, bu koltuğu boş bırakınız´ uyarısı asıldığı görüldü. Yapılan kontrollerin ardından Eskişehir-Ankara treni yola çıktı.<br>İZİN BELGESİ VE MASKE ZORUNLU<br>YHT seferlerine getirilen yeni kurallara göre, yolcular HES kodu ve valiliklerden seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabilecek. Seyahatlerde personel ve yolcuların maske takması da zorunlu hale getirildi. Tren içinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Ayrıca yolculara yiyecek ve içecek ikramı da yapılmayacak. Düzenlenen her seferin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılacak.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-05-28 09:24:05<br>

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