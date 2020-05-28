Eskişehir´de kaçak tütün ve sigara operasyonu

<br>ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince 2 iş yeri, 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda kaçak sigara, filtreli sigara kağıdı ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen iş yerlerini takibe aldı. Savcılık talimatıyla 2 şüpheliye ait 2 iş yeri, 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi ve bağlı olduğu 3 motorlu kompresör, 2 bin 307 paket sarılmış sigara, 135 paket filtreli sigara kağıdı, 33 kilo çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 9 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 109 paket kağıt ve filtrelerden oluşan sigara sarma aparatı ve 49 paket nargile kömürü, 22 adet sigara sarma tabakası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-05-28 15:49:53<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.