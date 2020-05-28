Eskişehir´de kaçak tütün ve sigara operasyonu

<br>ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince 2 iş yeri, 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda kaçak sigara, filtreli sigara kağıdı ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen iş yerlerini takibe aldı. Savcılık talimatıyla 2 şüpheliye ait 2 iş yeri, 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi ve bağlı olduğu 3 motorlu kompresör, 2 bin 307 paket sarılmış sigara, 135 paket filtreli sigara kağıdı, 33 kilo çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 9 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 109 paket kağıt ve filtrelerden oluşan sigara sarma aparatı ve 49 paket nargile kömürü, 22 adet sigara sarma tabakası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-05-28 15:49:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.