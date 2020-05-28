Berber ve kuaförlerde ilaçlama sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ilçede bulunan iş yerleri özenle dezenfekte ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren berberler ve kuaförleri dezenfekte ediyor. Bugüne kadar yüzlerce noktada ilaçlama çalışması yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, berber ve kuaför işletmelerini hijyenik hale getiriyor. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ile iş birliği halinde gerçekleştirilen çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten esnaflar ve vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara Korona virüse karşı hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen esnaf ve vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşabiliyor.

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