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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mavi Masa sokağa çıkma kısıtlamasında halkın yanında olacak

İHA

Mavi Masa sokağa çıkma kısıtlamasında halkın yanında olacak

Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa hattı ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 3031 Mayıs tarihlerinde de kent sakinlerinin yanında olacak. Belediye ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde ihtiyaçları karşılayacak.
Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa hattı ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 3031 Mayıs tarihlerinde de Tepebaşı Belediyesi, Mavi Masa hattı ile kent sakinlerine hizmet edecek. Belediyeye ulaşan 65 yaş üzeri vatandaşlara sıcak yemek servisinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması için de hizmet verilecek.
Öte yandan son ödeme tarihi 1 Haziran olan emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi için Mavi Masa’yı arayan vatandaşlar, Mobil Vezne veya Vefa Sosyal Destek Gurubu aracılığı ile vergilerini ödeyebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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