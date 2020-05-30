Şehir Hastanesi normalleşmeyle çift vardiyaya geçiyor Eskişehir Şehir Hastanesi saat 22.00’ye kadar poliklinik hizmeti verecek Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: "Hekimlerimiz 2 vardiya halinde çalışacak" "Birinci grup sabah 08.30 itibariyle başlayacaklar. İkinci grupta 16.00’da başlayacak. 22.00’ye kadar poliklinik hizmetimiz devam edecek"

Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü tüm yurtta normalleşme sürecine geçileceğinin açıklanması üzerine, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, normalleşme sürecinde 2 vardiya halinde sabah 08.30’dan 22.00’ye kadar poliklinik hizmeti vereceklerini açıkladı. Bildirici, "1 Haziran itibariyle hastanemizde tüm özellikli birimlerimizi aktif olarak faaliyete geçireceğiz. Hekimlerimiz 2 vardiya halinde çalışacak. Birinci grup sabah 08.30 itibariyle başlayacaklar. İkinci grupta 16.00’da başlayacak. 22.00’ye kadar poliklinik hizmetimiz devam edecek. Branşta tek hekim olanlar ve yan dal hekimleri bir vardiya çalışacaklar" dedi.

Yaklaşık 3 ay önce başlayan Korona virüs salgınının etkisi gün geçtikçe azalırken, Türkiye genelinde 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilecek. Sürecin başında buyana salgınla mücadelede etkin rol üstlenen hastanelerden Eskişehir Şehir Hastanesi, normalleşme sürecinde poliklinik hizmetlerinde değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları 2 vardiya halinde çalışacak.



"Hekimlerimiz 2 vardiya halinde çalışacak 22.00’ye kadar poliklinik hizmetimiz devam edecek"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, "Allah’a çok şükür sürek olumluya doğru evriliyor. Türkiye’deki vaka sayısı binli rakamlara kadar düştü. Çok şükür bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle artık servislerde Covid olgu ya da şüpheli yatan hasta sayımız 100’ün altına kadar düştü. İlerleyen günlerde yatan hasta sayılarının azalacağını tahmin ediyoruz. Kendi laboratuvarımız üzerine neredeyse yeni pozitif vaka olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. 1 Haziran itibariyle ülkemiz normalleşme sürecine başlıyor. Bu süreçte hastanelerde bir fonksiyon alacaklar, normalleşme algoritması oluşturacaklar. Ortalama poliklinik sayımız acil dahil olmak üzere 8 bin civarındaydı. Pandemi sürecinde bu rakamlar bin 500’lere, binlere yani 2 binin altına kadar inmişti ama son zamanlarda poliklinik sayımız en son 3 bin 600’lere ulaştı. İlerleyen günlerde bu rakamları artacağını tahmin ediyoruz. Bakanlığımızın yeni bir açıklaması olmazsa biz 1 Haziran itibariyle hastanemizde pandemi öncesi hangi hizmetler veriliyorsa, rutin poliklinik hizmetleri, rutin servis yatışları dahil olmak üzere tüm özellikli birimlerimizi aktif olarak faaliyete geçireceğiz. Buradaki planımız şu şekilde, vatandaşlarımızın da planımıza paralel faaliyette bulunmalarını arz ediyoruz. En temel kritik mesele maske, hijyen ve sosyal mesafe. Poliklinik hizmetlerini sunma açısından bir takım değişiklikler yaptık. Yoğunluğu dar bir zamana yığmak yerine geniş bir zamanda daha az yoğunlukta bir poliklinik hizmeti vermeyi planlıyoruz. Bütün polikliniklerimiz aktif olacak ama hekimlerimiz 2 vardiya halinde çalışacak. Bunlardan birinci grup sabah 08.30 itibariyle başlayacaklar. İkinci grupta 16.00’da başlayacak. 22.00’ye kadar poliklinik hizmetimiz devam edecek. Buradaki temel amacımız yoğunluğu dağıtıp, vatandaşlarımızın daha rahat hizmet almasını hedefliyoruz. Normal olağan zamanlarda bir branşta 6 polikliniği çalıştırıyorsak 3 tanesini birinci vardiyada diğer 3’ünü de ikinci vardiyada çalıştıracağız" diye konuştu.



"Branşta tek hekim olanlar ve yan dal hekimleri bir vardiya çalışacaklar"

Alanında tek olan hekimler ve yan hekimlerin normal çalışacaklarını belirten Başhekim Bildirici, Korona virüs müracaatlarının 6070 civarına düştüğünü ifade etti. Bildirici, "Branşta tek hekim olanlar ve yan dal hekimleri mesela kanser uzmanı, kan hastalıkları uzamanı gibi bunlar tek uzmanlar. Bunlar yalnız bir vardiya çalışacaklar. Normal olağan mesailerini yapacaklar. Bunlarda ikinci vardiya olmayacak. Covid sürecini izole bir alanda yönettik. Bizim hastanemiz 6 bloktu 1 bloğunu bu hizmet için ayırdık. Bu blok izole edilmişti, hastalarımız burada yatıyordu. Benzer süreci yine aynı şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Hasta sayımız gittikçe azaldı. İlk başlarda ortalama 250300 Covid başvurularımız olmuştu. Artık rakamlar 100’lerin altına düştü. En son dün 6070 civarında müracaat vardı. İşin bu tarafı da ihmal edilmeyecek. Covid polikliniği hizmeti vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Son olarak vatandaşları vatandaşlara seslenen Başhekim Bildirici şunları söyledi;

"Burada vatandaşlarımızdan hastaneye gelmeden önce beklediğimiz 2 kritik nokta var. Birincisi mutlaka Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını oluşturmaları, bu çok önemli. İkincisi randevu saatinden 15 dakika önce hastanede olmaları gerekiyor."

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