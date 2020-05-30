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Eskişehir'de kafe ve restoranlar, normalleşme sürecine hazır

DHA

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete girecek olan kafe ve restoranlarda temizlik çalışmaları başladı. Esnaf, iş yerlerini dezenfekte ederken masaları metre ile ölçerek sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirdi. Porsuk Çayı kenarındaki kafe sahiplerinden Çağdaş Tetik, "Pandemi ciddi bir mesele, hassas davranıyoruz. İş yerinde masa sayımızı neredeyse yarıya indirdik ve metre ile ölçerek masalar arasında en az 1,5 metre mesafe bıraktık" dedi. Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye´de de etkisini gösteren koronavirüs...

Eskişehir'de kafe ve restoranlar, normalleşme sürecine hazır

<br>Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete girecek olan kafe ve restoranlarda temizlik çalışmaları başladı. Esnaf, iş yerlerini dezenfekte ederken masaları metre ile ölçerek sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirdi. Porsuk Çayı kenarındaki kafe sahiplerinden Çağdaş Tetik, "Pandemi ciddi bir mesele, hassas davranıyoruz. İş yerinde masa sayımızı neredeyse yarıya indirdik ve metre ile ölçerek masalar arasında en az 1,5 metre mesafe bıraktık" dedi.<br>Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye´de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler 1 Haziran itibariyle normalleşmeye başlayacak. Yeni normalleşme sürecinde yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan kafe ve restoranlar da yeniden hizmete girecek. Eskişehir´de esnaf dükkanlarında temizlik çalışmalarına başlarken, koronavirüs salgınına karşı uygulanması gereken kurallara göre iş yerlerini yeniden düzenliyor. Kentin en yoğun olan Porsuk Çayı kenarındaki kafe ve restoranlarda temizlik ve dezenfektanlarla iş yerlerini hazır hale getirmeye başladı. Kafe ve restoranlarda masa sayıları yarıya indirilirken, masa düzenleri de sosyal mesafe kuralına uygun hale getiriliyor.<br>'KAFEYE GELİP OTURAN OLUR MU, BİLMİYORUM'<br>Kentte adalar olarak bilinen Porsuk Çayı kenarında kafe sahibi olan Hüseyin Yalaman, koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlere sonuna kadar uyacaklarını söyledi. Masa ve iş yeri düzenlerini sosyal mesafe kuralı ve diğer tedbirlere göre değiştirdiklerini belirten Yalaman, "Yaklaşık 2,5 aydır kapalı durumdayız ve herkes gibi bizler de mağdur olduk. Şimdi normalleşmeyle birlikte yeniden hizmete açacağız. İş yerimiz temizledik, dezenfekte ettik. Masa sayılarımızı yarıya kadar indirdik. Yeni bir program yaptık. Ancak koronavirüs salgını ve endişesiyle çok gelen olacağını düşünmüyorum. İnsanlar tedirgin oldu, biz de çok dikkat ediyoruz. Çalışanlarımız var, iş yerimizi açmamız gerekiyor. Esnafız sonuçta, masraflarımız var. Onları karşılamak adına, çalışanları mağdur etmemek adına açacağız. Şu ortamda işlerimiz çok kolay değil. Umarım bu koronavirüs bir an önce biter" dedi.<br>METRE İLE SOSYAL MESAFEYİ ÖLÇTÜLER<br>Başka bir kafe sahibi Çağlar Tetik ise masalar arasındaki sosyal mesafeyi metre ile ölçerek ayarladıklarını söyledi. Koronavirüs ile mücadelenin hassas bir konu olduğunu ve bunu çok ciddiye aldıklarını anlatan Tetik, "Sosyal mesafeyi korumak için uğraşıyoruz. En az 1,5 metre olması için metre ile ölçerek yapıyoruz. Henüz tam olarak bilmiyoruz ama örneğin masalara kaç kişi oturtacağını onu da öğrendikten sonra yine bir düzenleme yapacağız. Masa sayısını 3´te 2 oranında düşürdük. Ciddi bir konu koronavirüs, eğer ciddiye almazsak çok daha kötü durumlara gidebiliriz. Maske konusuna önem veriyoruz, kafemizde maske ve eldivenle servis yapacağız. Bazı alanlarda dezenfekte edebilecekleri cihazları koyacağız. Yaklaşık 2,5 aydır kapalıyız, ekonomik olarak herkes mağdur da oldu. Açılacağımızın haberini beklerken baya heyecanlı oldu. Yeniden bir başlangıç gibi heyecan yaptık. İş yerine geldiğimde daha da mutlu oldum" diye konuştu.<br>'DEZENFEKTAN İLE İLAÇLAMAYA YOĞUN TALEP VAR'<br>Ziraat Mühendisi Gürkan Güler de Eskişehir´de iş yerlerine dezenfekte ederek ilaçladıklarını söyledi. Bir süredir kapalı olan iş yerlerinin yeniden açılacak olması nedeniyle dezenfekte edilmesine yoğun talep olduğunu anlatan Güler, "Geçen hafta taksiler, camiler ve kuaförlerin temizlikleri yapıldı. Bugün de artık normalleşme süreciyle birlikte açılacak olan kafe ve restoranlarda temizlik çalışmaları yapılıyor. Temizliği yapılan kafe ve restoranların da hemen akabinde biz dezenfektan izolasyonuna başladık. Çok talep var, yaklaşık 2,5 aydır kapalıydılar. Büyük bir heyecanla temizliklerini yaptıktan sonra biz de dezenfekte ediyoruz. Umarım bu süreç biter ve herkes normal hayatına geri döner" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU<br>2020-05-30 10:31:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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