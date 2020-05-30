Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali Turna hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bir dönem Eskişehir’de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan emekli savcı Ali Turna hayatını kaybetti.

Eskişehir’de özel tip cezaevinin bulunduğu yıllarda cumhuriyet başsavcılığı yaparken emekliliğe ayrılan Ali Turna uzun süredir devam eden çeşitli hastalıklarla mücadele ederken Eskişehir’de hayatını kaybetti. Emekli olduktan sonra avukatlık yapan ve bir dönem siyasette de bulunarak DSP’nin listesinden Eskişehir Milletvekili adayı olan Ali Turna’nın cenazesi, gerekli izinler alındıktan sonra memleketi olan Rize’nin Fındıklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.