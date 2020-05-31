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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir´de 65 yaş ve üzeri parkları doldurdu

DHA

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokağa çıkma izniyle park ve bahçeleri doldurdu.  Kentte 65 yaş ve üzerindekiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 14.00 ile 20.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma izniyle evlerinden çıktı. Saatlerin 14.00´ı göstermesiyle dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlar, Porsuk Çayı kenarı ile cadde, sokak ve parklarda yürüyüş yaptı. Kimi de spor yaparak izin gününü değerlendirdi. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, yürüyüşe çıkanlardan bazıları da meydanlarda kuşlara yem atarak zaman geçirdi. Kanlıkavak parkında...

Eskişehir´de 65 yaş ve üzeri parkları doldurdu

<br>Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokağa çıkma izniyle park ve bahçeleri doldurdu. <br>Kentte 65 yaş ve üzerindekiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 14.00 ile 20.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma izniyle evlerinden çıktı. Saatlerin 14.00´ı göstermesiyle dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlar, Porsuk Çayı kenarı ile cadde, sokak ve parklarda yürüyüş yaptı. Kimi de spor yaparak izin gününü değerlendirdi. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, yürüyüşe çıkanlardan bazıları da meydanlarda kuşlara yem atarak zaman geçirdi. Kanlıkavak parkında yürüyüşe çıkan Adile Yılmaz (77), evde oturmaktan artık çok sıkıldıklarını belirterek, "Kaç aydır evdeyiz, artık sıkıldık. Böyle izinlerde hemen dışarıya çıkıp yürüyüş yapıyoruz. Ben de eşime sokağa çıkanları görünce çıkalım dolaşalım dedim. Şimdi parkta dolaşıyoruz" dedi. Yanlarında getirdikleri sandalyelerde parkta oturan Mediha Yaka da maske ve sosyal mesafe kuralına uyduklarını belirterek, "Bugün de dışarı çıktık. Arkadaşlarımız gelecek hep birlikte oturacağız. Sosyal mesafe kuralına da uyup mesafeli oturduk. Bugünü böyle değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.<br> DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN<br>2020-05-31 16:31:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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