Projeler yarışmasında kazananlar belli oldu

Eskişehir’de üniversite sanayi işbirliğinde büyük katkı sunan “Proje Fuarı ve Yarışması”nın 13’üncüsü gerçekleştirildi.



Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde yapılan fuar ve yarışma 2 gün boyunca sürdü ve online ortamda gerçekleştirildi. 8 farklı alanda 400’ü aşkın öğrencinin 200’den fazla projesi sanayicilere ve akademisyenlere proje sahibi üniversite son sınıf öğrencileri tarafından sunuldu. Yapılan sunumlardan sonra bağımsız jüriler öğrenci projelerini değerlendirdi ve 8 mühendislik bölümünden ilk üçe giren projeler belirlenerek ödülleri taktim edildi.

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