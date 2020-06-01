Bayramda ceza yediler Eskişehir genelinde kısıtlama kurallarını ihlal ederek dışarıya çıkan 139 vatandaşa idari para cezası uygulandı

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Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dışarıya çıkan kişilere kontrol ekipleri tarafından ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'in de bulunduğu bazı büyükşehirlerde 2326 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Ekipler, bu süreçte kentlerde çeşitli noktalarda kurdukları noktalarda denetimlerini sürdürdü. Ramazan Bayramını da içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Eskişehir genelinde kısıtlama kurallarını ihlal ederek dışarıya çıkan 139 vatandaşa idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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