Eskişehirli kadınlar, normalleşmeye sporla başladı

<br>Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR'de yaşayan kadınlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında, normalleşme sürecinin ilk günü futbol sahasında bir araya gelerek, sabah sporu yaptı.<br>Normalleşme sürecinin ilk gününde Eskişehirli kadınlar, güne spor yaparak başladı. Uzun zaman sonra halka yeniden açılan Kanlıkavak Parkı'ndaki Osmangazi Spor Sahası'nda bir araya gelen kadınlar, müzik eşliğinde sabah sporu yaptı. Kadınlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak aralıklı dizildi. Kadınlara spor yaptıran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi pilates antrenörü Sema Şentürk, normalleşme süreciyle birlikte ilk kez toplu halde ve açık havada kadınların spor yaptığını söyledi. Şentürk, "Normalleşme sürecinde adımlarımızı attık. Sabah saatlerinde Osmangazi sahamızda spor yaptırıyoruz. Hem hijyen kurallarına uyuyoruz hem de sosyal mesafeye dikkat ederek spor yapıyoruz. İnsanlar uzun bir süre evde kaldığı için vücutlar hamlaştı, sağlık sorunları da yaşadılar. Bu yüzden 1 Haziran itibarıyla toplu halde spora başladık. Spor yaparken maske kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Kalp krizine kadar ciddi problemlere sebep olabilir. Ama spor bittiğinde hemen herkes önce maskesini takıyor. Açık havada yapılan spor insanlara faydalı olduğu daha iyi bir seçim" diye konuştu.<br>Spor yapan kadınlardan Aylin Yılmaz ise evde sürekli yemek yaparak, vakit geçirmekten kurtulduklarını belirtip, "Normalleşme sürecinden çok memnunuz, bizleri evlerden saldılar, çok iyi oldu. Yemek yapmaktan kurtulduk. Sporumuzu evlerde yapmaya çalışıyorduk, şimdi toplu halde açık havada yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-06-01 12:50:04<br>

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