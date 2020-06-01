Köy okulunda iki önemli proje Kümbet’te öğrencilerNasrettin Hoca’nın fıkra anlatı geleneği ile Benim Gözümden Hayat çalışmalarını yürütüyor

Seyitgazi Şehit Ekrem Saygı Ortaokulu Türkçe öğretmeni Müge Kaymaz ve öğrencileri tarafından Mizah Köprüsü Nasrettin Hoca ile Milli Kültürümüz projeleri başarıyla yürütülüyor.

İlk projede Nasrettin Hoca’nın fıkra anlatı geleneği ilişkilendirilerek öğrencilerin kültür aktarıcısı olması sağlanıyor. Türkiye’nin koordinatörlüğünü yaptığı uluslararası eTwinning projesine Azerbaycan, Romanya, Gürcistan, Portekiz, İtalya’dan öğretmen ve öğrenciler katıldı. Nasrettin Hoca’nın fıkra anlatı geleneği ile ilişkilendirilerek öğrencilerin kültür aktarıcısı olması sağlanıyor. Öğrenciler keçecilik, halı dokuma, ahşap boyama, taş işçiliği gibi birçok alanda çalışma fırsatı buluyor. Bir köy okulu olan Kümbet’te Öğrenciler dramalar ile kendilerini ifade ederken, veliler bu sürece destek oluyor. Uzaktan eğitimde evden çalışan çocuklar üretmeye devam ediyor.



BENİM GÖZÜMDEN HAYAT ETWİNNİNG PROJESİ

İkinci projede ise Benim Gözümden Hayat eTwinning projesi yürütülüyor. Projede amaç öğrencilerin estetik bakış açısıyla, kendi objektifleriyle belirlenen konu üzerinde çekim yapıp paylaşmalarını sağlamak. İstenilen bu proje sayesinde öğrencilerin çevrelerinde akıp giden hayata karşı daha duyarlı, farkındalığı yüksek ve çevresindeki güzellikleri yayabilme becerisine sahip bireyler olmalarının sağlandığı belirtildi.

Uzaktan eğitim sürecinde ‘Penceremden Hayat’ temasıya devam eden projede öğrencilerin pencerelerinden yaşamı fotoğraflamaya devam ettikleri kaydedildi.

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