Başkan Ataç’tan Dünya Süt Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek için süt ne kadar önemliyse, süt üretimi ve üreticilerin desteklenmesi de büyük önem taşımaktadır” diye belirtti.

Mesajında, süt tüketimi ile birlikte üreticinin desteklenmesinin önemine değinen Başkan Ataç, “Süt, sıradan bir ürün ya da sektörden çok daha önemli bir anlam taşımaktadır. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için büyük önem taşıyan süt, üretim sektörü açısından da önemli bir yere sahiptir. Dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler, sütün faydalarının kavranması, süt tüketimini daha da artırılması için çabalamaktadır. Biz de kentimizde bu anlamda çalışmalar sürdürüyor, süt üreticilerini elimizden geldiği ölçüde destekliyoruz. Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerinde desteklerimiz ile hayata geçirilen süt toplama merkezlerinde, 100 üreticimizin sütleri toplanıyor. Bu üç merkezde günlük olarak 5 ton süt işleniyor ve üreticimizin emeği, kazanca dönüşüyor. Bu duygu ve düşünceler ile süt tüketiminin çok önemli olduğunun bir kez daha vurguluyor, üreticilerimizin yeteri kadar desteklendiği sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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