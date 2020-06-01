Eskişehir’de yağmur hayatı felç etti

Eskişehir’de aniden başlayan yağmur sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur, Eskişehir’de hayatın durmasına neden oldu. Yayalar yağmurdan korunabilmek için kapalı alanlara sığınırken, şemsiyesi olanlar ise yollarına devam etti. Sürücüler göle dönen caddelerde hareket etmekte zorluk çekerken, tramvaylar ise beklemek zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Eskişehir’de yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek.

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