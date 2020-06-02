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Eskişehir’de pandemi sürecinden önce farelerin istila ettiği derme çatma bir kulübede yaşam mücadelesi verirken, durumunun polis ve bekçiler tarafından fark edilmesi sonucu konteyner hediye edilen 80 yaşındaki Zeynep Uyar, yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

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