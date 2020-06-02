Eskişehirspor’da genç kaleci Ebrar’ın sözleşmesi uzatıldı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da genç kaleci Ebrar Aydın’ın sözleşmesi uzatıldı.

Eskişehirspor, genç kaleci Ebrar’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. 2021 yılının Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan başarılı file bekçinin sözleşmesi 2023 yılının Mayıs ayına kadar uzatıldı. Kulüp binasında Ebrar’ın menajeri ile bir araya gelen siyahkırmızılı kulübün başkanı Mustafa Akgören, anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Buluşmada Teknik Direktör Mustafa Özer de bulundu.

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