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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eko-okullar faaliyetlerini sürdürüyor

İHA

Eko-okullar faaliyetlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı EkoOkullar, faaliyetlerine Korona virüs sürecinde de devam ediyor.
Eskişehir’de faaliyet gösteren 42 EkoOkul, sürdürdükleri çalışmaları, koordinatör öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte EBA ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Tepebaşı Belediyesi, eğitim ve çocuk gelişimine verdiği önem kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Çocukların erken yaşta çevre bilinci kazanması, geri dönüşümün önemini kavraması, küresel iklim olaylarına karşı farkındalık elde etmeleri adına birçok bilinçlendirme ve eğitim çalışması gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi, EkoOkullar projesinin de paydaşı olmayı sürdürüyor. Uluslararası Çevre Eğitim Programı EkoOkullar da faaliyetlerini Korona virüs sürecinde sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren EkoOkullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, “Eskişehir’de anaokulları, ilk ve ortaokullar düzeyinde 42 EkoOkul bu süreçte; çöp ve atıkların geri dönüşümü, küresel ısınma ve iklim değişikliği, enerji tasarrufu, su, biyolojik çeşitlilik, tasarruf ve sağlıklı beslenme gibi konularda sürdürdükleri çalışmaları koordinatör öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte EBA ve çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar. Emeği geçen öğretmen, idareci ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Nadir Erdem, “Okullarımızın kapalı olduğu, öğrenci ve öğretmenlerimizin okullarda olmadıkları bu dönemde hazırladıkları video, slayt, afiş çalışmalarında koronavirüs salgını hakkında bilgilenme aynı zamanda korunmak için kişisel ve toplumsal tedbirler konusunda farkındalık oluşturdular. Yapılan çalışmalar bizim için de çevre bilinci ve eğitimi konusunda uzaktan eğitim deneyimi oldu. Bu sayede öğretmen, öğrenci ve velilerimiz evde kaldıkları süreçte faydalı bir çalışma yaparak hem zamanı değerlendirdiler hem de mutlu oldular. Bizler de Eskişehir EkoOkulları olarak okulların açılacağı günleri özlemle beklerken yeni eğitimöğretim yılında çevre eğitimlerini okullarımızda yüz yüze sürdürürken, uzaktan eğitim etkinliklerimizi de daha aktif şekilde sürdüreceğiz. Dünya tarihini incelediğimizde birçok salgın hastalığın insanlığı tehdit ettiği bu salgınların kıtalar ve bazı ülkelerde görülürken, Korona virüs salgını neredeyse tüm dünya ülkelerini etkisi altına aldığını görüyoruz. Okulların, iş yerlerinin ve birçok sektörün faaliyetlerini durdurduğu ya da esnek çalışma yöntemiyle kısıtlı yaşam şekline geçtiği bu duruma hiç de alışık değiliz. Tüm bu olumsuzluklardan geleceğe dönük olumlu dersler çıkarmalıyız. Çevreyle daha barışık, çevrenin doğanın bize sunduğu toprak, su ve hava gibi yaşamımızın temel kaynaklarını koruma konusunda daha duyarlı olmalıyız. ‘Ekolojik Okuryazarlık’ çevreyi anlama ve onun kurallarına ayak uydurma diyebileceğimiz konularda farkındalığımızı yükseltmeliyiz. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz, sağlıklı yaşam konusunda beslenme alışkanlıklarımızı yeniden sorgulamalıyız. Türkiye’de yaşanan salgın vakalarının neredeyse yarısına yakınının İstanbul ilimizde olduğunu düşünerek Türkiye nüfusunun (İstanbul, Ankara ve İzmir) yüzde 30,69’u, yaklaşık 3’te 1’inin bu üç şehirde toplanmış olduğu gerçeğini tekrar hatırlamalıyız. Kırsal nüfusun köylerden şehirlere göç ettiğini, belki de artık tersine göçün başlaması gerektiğini bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Umutlarımız hep yeşil kalmalı ancak tedbiri elden bırakmamalıyız. Salgının başladığı günlerde olduğu gibi, normalleşme sürecinde de salgından korunmak için açıklanan 14 kuralı titizlikle uygulamalıyız. EkoOkullar ailesi olarak bu süreçte özverili çalışmalarıyla salgını en az hasarla atlatmamız için çalışan ve çalışacak olan sağlıkçılarımızı yürekten alkışlıyor, minnet borçlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sağlıklı mutlu günlerde buluşmak ümidiyle hoşça kalın, gerekmedikçe dışarıya çıkmayın, evde kalın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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