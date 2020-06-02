Sürücüde Kovit virüs bulguları tespit edilince ekipler alarma geçti Yol kontrolü yapan polis Odunpazarı Belediyesi ekiplerinden destek istedi Sürücü hastaneye kaldırıldı, kantara çekilen kamyon karantina altına alınıp dezenfekte edildi

Eskişehir'de, polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonun Korona virüs bulguları tespit edilen sürücüsü şüphe üzerine hastaneye gönderilirken, kullandığı kamyon da EskişehirAnkara Karayolu’nda bulunan kantara çekilerek karantina altına alındı.

Yol denetimleri yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nü arayarak acil destek istedi.

Gelen telefon üzerine süratle harekete geçen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek sağlık açısından bölgenin güvenliğini sağladı. Ekipler, kamyonu ve bulunduğu kantarı, bilimsel yöntemlerle dezenfekte etti.

Odunpazarı genelinde 724 dezenfeksiyon çalışması yürüttüklerini belirten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, rutin dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra Odunpazarı’nda koronavirüs nedeni ile karantina altına alınan her yerde çalışma yürüttüklerini kaydetti. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini vurgulayan ekipler, “Vatandaşlarımızın sağlığı birincil önceliğimizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizde Korona virüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

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