ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak üniversite adayları ile buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında hazırlanan “Benim Tercihim” programına konuk oldu.
Program moderatörü Dr. Bekir Kul eşliğinde üniversite adayı lise öğrencileri ile buluşan Prof. Dr. Kemal Şenocak, gençlerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hakkındaki sorularını yanıtladı. Youtube üzerinden canlı yayınlanan programda Prof. Dr. Kemal Şenocak ESOGÜ’de bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okulları, üniversite eğitim politikaları, yurt dışı olanakları, sosyal ve fiziki imkanlar ve ArGe faaliyetleri gibi birçok konuda bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Kemal Şenocak, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.