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Tarihi bölgenin esnafı eski günlerine kavuşmak istiyor Odunpazarı esnafı çalışmayı özledi, umut içerisinde müşterilerini bekliyor

İHA

Eskişehir'in önemli turizm merkezlerinden biri olan tarihi Odunpazarı Bölgesi esnafı yeni normale geçişle birlikte umut içerisinde müşterilerini bekliyor.

Tarihi bölgenin esnafı eski günlerine kavuşmak istiyor Odunpazarı esnafı çalışmayı özledi, umut içerisinde müşterilerini bekliyor

Eskişehir’in önemli turizm merkezlerinden biri olan tarihi Odunpazarı Bölgesi esnafı yeni normale geçişle birlikte umut içerisinde müşterilerini bekliyor.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde turizm faaliyetleri durdurulurken, turistik bölgelerin esnaflarının çoğunluğu da da iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Korona virüsü yenen hastaların sayısının artmasıyla birlikte 1 Haziran’dan itibaren yeni normalin ilk adımları atıldı. Eskişehir’in en önemli turizm merkezi tarihi Odunpazarı Bölgesi’nin esnafları yaklaşık 3 aydır kapalı olan işletmelerini açtı. Tarihi bölgede bulunan Lületaşı atölyeleri, hediyelik eşya dükkanları, cam işleme atölyeleri, kafeler ve restoranlar uzun bir aradan sonra kepenklerini açarak vira bismillah dedi. Önceki yıllarda turist rekoru kıran Odunpazarı’nda esnaf, umut içerisinde müşterilerini beklemeye başladı. Tarihi yapılarıyla ön plana çıkan bölgede sokaklar korona virüs endişesi nedeniyle boş kaldı. Pandeminin zirveye ulaştığı dönemde kapalı kalan işletmeler yine müşterisiz kaldı.

“Artık umutluyuz”
Odunpazarı esnaflarından lületaşı ustası Erol Güler, korona virüs salgınının işlerini kötü etkilediğini belirtti. Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde pandemi süreci boyunca adeta kuş uçmadığını aktaran Güler, “Korona virüsten en çok etkilenen alanlardan biriyiz. Turizmle alakalı olduğu için 11 marttan beri çok sıkıntılı günler geçirdik. Kuş uçmadı buralarda diyebiliriz. Kısıtlamanın olduğu günler hariç dükkanımı her gün açtım. İmalatçıyım çünkü devam ettirmek gerekiyordu. Bu saatten sonra gerçekten umutluyuz. Normalleşmenin başladığı günden beri ufak tefek de olsa siftahlarımızı yaptık çok şükür. Bundan sonra da ayın 16’sı gibi bir söylenti var. Az da olsa turların başlaması ve insanların bireysel olarak daha çok ve sıklıkla geleceğine eminim. Biz gelecekten umutluyuz gerçekten. İnsanlar gerçekten çok bunaldı. Mesela benim çocuklarım, sokağa çıkıp alış veriş yapmak istiyoruz diyebilecek duruma geldiler. Bütün insanlar üzerinde de bu etkinin olacağına inanıyorum. Yerimiz açık herkesi bekliyoruz inşallah. Kurban bayramına kadar iyi bir normalleşme bekliyoruz. Bayramdan sonra daha net ve geçmişten daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü insanlar bu Korona virüsten sonra çoğu şeyin değerini anladı. Birbirimizin kıymetini anladık. Ailece daha fazla bir arada kalarak özlediğimiz sosyalleşmeye kavuştuk. Bundan sonrada insanların daha güvenli bir şekilde katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Yorulmayı ve çalışmayı özledim”
İşletmelerinin kapalı olduğu süre boyunca evde çok sıkıldıklarını ifade eden Odunpazarı esnaflarından Gönül Yar, “İnşallah bu sezondan ümit ediyoruz. Eski günlerimizi istiyoruz. kalabalığımızı ve bol müşteri istiyoruz. Turist istiyoruz. Odunpazarı’nın eski günlerdeki gibi cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Eski günlerdeki gibi cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz. Mutfakta yorulmak istiyorum. Yorulmayı ve çalışmayı çok özledim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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