Azılı hırsız yakalandı 11 hırsızlık olayından aranan kadın yakalandı

Eskişepir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelenmesi üzerine kimlik tespiti yaptığı şahsın, 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametlerin kapılarını gözetleyen ve şüpheli tavırlar sergileyen şahısların yanına giderek kimlik tespiti ve sorgulaması yaptı. Sorgulama sonucunda T.Y. isimli kadının, 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 11 farklı hırsızlık olayından arandığı tespit edildi. Şüpheli T.Y. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.