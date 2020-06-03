Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı normalleşmeyi bekliyor

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Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı yaklaşırken normalleşmeyi bekliyor.

Yeni tip korona virüs tedbirleri dolayısıyla Türkiye genelinde, hayvan pazarları kapatılırken hayvan satışı da yapılmıyordu. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında, Eskişehir’de yaşayan hayvan satıcı ve alıcıları gözünü canlı hayvan pazarına çevirdi. Özellikle Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle vatandaşlar bir an önce pazarın açılmasını bekliyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hayvan pazarının önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

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