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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı normalleşmeyi bekliyor

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı yaklaşırken normalleşmeyi bekliyor.

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı normalleşmeyi bekliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı yaklaşırken normalleşmeyi bekliyor.
Yeni tip korona virüs tedbirleri dolayısıyla Türkiye genelinde, hayvan pazarları kapatılırken hayvan satışı da yapılmıyordu. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında, Eskişehir’de yaşayan hayvan satıcı ve alıcıları gözünü canlı hayvan pazarına çevirdi. Özellikle Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle vatandaşlar bir an önce pazarın açılmasını bekliyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hayvan pazarının önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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