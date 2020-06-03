Eskişehir’deki TÜFE oranı daha yüksek çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2020 verilere göre, Eskişehir’in de arasında bulunduğu bölgedeki artış, ülke ortalamasının üzerinde çıktı. TÜİK verilere göre; ülke genelinde Tüketici Fiyat (TÜFE) yıllık yüzde 11,39 ve aylık yüzde 1,36 olarak arttı. Eskişehir, Bursa, Bilecik'in içinde bulunduğu bölgedeki artış ise, yıllık yüzde 12,06, aylık yüzde 1,56 arttı.

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