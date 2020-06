MOBESE’ye aldırış etmeden pervasız hırsızlık Tarihi Odunpazarı bölgesindeki meydanda ilginç bir hırsızlık yaşandı Meydanın simgesi haline gelen at arabası heykelinin üzerindeki gem ve kantarma takımları çalındı

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı Meydanı’nın simgesi haline gelen, ziyaretçilerin büyük ilgi gösterip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği at arabası heykelinin üzerindeki gem ve kantarma takımları, yakındaki MOBESE kameralarına aldırış etmeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olay, geçtiğimiz Ramazan ayında gerçekleşti. Eskişehir’in Odunpazarı Meydanı’nda bulunan ve tarihi bölgenin adeta simgesi haline gelen at arabası heykelinin üzerindeki gem ve kantarma takımları, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında işletmelerin uzun süre kapalı kalması nedeniyle bölge esnafı durumu dükkanlarını açtıktan sonra fark etti. Heykelin üzerindeki gem ve kantarmanın olmadığını gören esnaf, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayın gerçekleştiği yerde MOBESE kameralarının olması ise dikkat çekti. Hırsızlığı gerçekleştiren şahısların MOBESE kameralarını umursamadan heykel üzerindeki gem ve kantarma takımlarını çalması şaşkınlık oluşturdu.



“Bu atlar Odunpazarı’nın sembolü olmuş durumdalar”

At heykellerinin Odunpazarı’nın simgesi haline geldiğini söyleyen esnaf Sadık Aydemir, yaşanan hırsızlığın MOBESE’nin önünde olmasından dolayı şaşırdığını dile getirdi. Aydemir, “Bu atlar Odunpazarı’nın sembolü olmuş durumdalar. Buraya gelen turistler, çocuklar ve yerel halk illa ki burada fotoğraf çekiyorlar.. Tam MOBESE’nin önünde olmasına rağmen gemleri çalınmış. Yetkililere bildirildi. Şu anda ne durumdadır bilmiyoruz. Tam pandemi sürecine denk geldiği için buradaki dükkanlarda kapalıydı. Büyük ihtimalle gören olmamıştır. Görseydiler polisi arardılar çünkü bu atlar buranın bir değerli olmuş durumda artık. Odunpazarıyla bütünleşmiş haldeler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.