Kazım Kurt: “Çevreyi koru, geleceği koru!”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında dünyamızın doğal kaynaklarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti: “Tüm dünyada yaşanan Covid19 salgını doğanın, çevrenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ne yazık ki; dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için artık önlem almak, sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmek zorundayız. Odunpazarı Belediyesi olarak, çevre konusunda duyarlılığın artırılması, gerekli önlemlerin alınması ve örnek teşkil edecek uygulamaların hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Çevre sorunları karşısında, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Unutmayın, doğayı ve çevreyi korumak, aynı zamanda da geleceğimizi korumaktır! Tüm yurttaşlarımızın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.